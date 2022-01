Guenda Goria sbarca su Rai1 come inviata di Top - Tutto quanto fa tendenza Sabato la prima puntata

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Laè ai nastri di partenza. Si parte8 gennaio in seconda serata - alle 0.10 - su Rai Uno: torna su Rai Uno "TOP -fa", il magazine dedicato alla moda, al costume, alle tendenze e all'eccellenza del Made in Italy. Tante le novità di questa edizione, a partire dalla squadra, guidata da Greta Mauro che in ogniaccompagna il team degli inviati da una città diversa: Venezia, Napoli, Roma, Firenze, Milano. Dai grandi eventi della moda alle tendenze dell'abbigliamento, dagli accessori più cool all'artigianato più esclusivo, e non solo. Grande sorpresa nello squadra del programma:) che ci fa scoprire gli aspetti del lifestyle griffato Italia, ma ...

Guenda Goria sbarca in Rai con Top: "Vi porto alla scoperta di Milano" Guenda Goria al timone di nuovo progetto Rai: ad annunciarlo è stata proprio la figlia di Maria Teresa Ruta attraverso il proprio ... Marco Scorza è l'unico volto maschile, in una squadra, per questa edizione 2022, guidata da Greta Mauro, che vede protagoniste Valeria Oppenheimer, Gloria Aura Bortolini, Guenda Goria ed Elisa ...