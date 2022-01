Guenda Goria festeggia il grande traguardo come meglio può | l’inquadratura dall’alto è da brividi – FOTO

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) La simpatica ex gieffina non ha veramente potuto resistere e ha rivelato il nuovo eccitante progetto che comincerà tra breve., classe 1988, inizialmente si è fatta conoscere dal… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo, diventa un'inviata televisiva. La giovane ex concorrente del GF Vip è in un momento particolarmente felice della sua vita privata e si ...Amedeovs Vera Miales/ "e la mia famiglia vengono prima di tutto" Vera Miales: 'A Biagio D'Anelli piace giocare con i sentimenti' Vera Miales parla per la prima volta della sua ...Guenda Goria sarà nel programma Top-Tutto quanto fa tendenza su Rai 1 e girerà nelle principali città italiane alla ricerca di idee su lifestyle e tendenze cittadine.Guenda Goria sbarca in Rai con Top: "Vi porto alla scoperta di Milano" Guenda Goria al timone di nuovo progetto Rai: ad annunciarlo è stata proprio la ...