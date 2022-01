Grio | “Djokovic? Nessuna patologia impedisce di fare un vaccino”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) “? Non scherziamo, non hascusa, non esisteche non consenta diilma ti permetta di giocare a tennis, per di più da numero uno del mondo”. E’ quanto afferma Michele, primario di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Rivoli, volto scientifico di Piazza Pulita, intervistato da Next. Il medico boccia senza mezzi termini la decisione della Federazione australiana di permettere al numero uno del mondo di partecipare agli Australian Open grazie a un’esenzione medica dal, obbligatorio per entrare in Australia. “Anzi non esiste in assoluto alcunacontroindicativa al. Iotutti, e a maggior ragione i soggetti fragili. ...