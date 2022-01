Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli su Katia Ricciarelli: "Prepotente e misogina" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La giornalista contro la cantante lirica protagonista di numerose e discusse dichiarazioni al Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La giornalista contro la cantante lirica protagonista di numerose e discusse dichiarazioni alVip.

Advertising

Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - Ilaria08337799 : È pomeriggio in cucina si inizia la preparazione della pizza e ci si diverte #gfvip ?? il nostro GRANDE grande frat… - va1lentina : #FUORIKATIA #GFvip #katiaricciarelli #katiafuori Mediaset: Fuori katia Ricciarelli dal grande fratello vip 6! Fir… - FornaseroAngela : @lindaventitre Il bello e' che mio fratello era biondino, con capelli lisci, e stava pure bene a scodella, io non c… -