Grande Fratello Vip; Lulù Selassié contro Katia Ricciarelli: «Ti senti stocaz*o!» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lulù Selassié e Katia Ricciarelli da giorni litigano furiosamente e ormai non riescono a stare nella stessa stanza senza punzecchiarsi a vicenda. Proprio ieri sera, infatti, le due gieffine hanno avuto l’ennesimo scontro. Cosa è successo? Leggi anche: Grande Fratello Vip; Eva Grimaldi parla di Federica Calemme: «Si è messa vicino a Gianmaria perché…» (VIDEO)... Leggi su donnapop (Di mercoledì 5 gennaio 2022)da giorni litigano furiosamente e ormai non riescono a stare nella stessa stanza senza punzecchiarsi a vicenda. Proprio ieri sera, infatti, le due gieffine hanno avuto l’ennesimo s. Cosa è successo? Leggi anche:; Eva Grimaldi parla di Federica Calemme: «Si è messa vicino a Gianmaria perché…» (VIDEO)...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - CorriereCitta : Grande Fratello Vip 2022, venerdì 7 gennaio la nuova puntata: rinviato Viaggio nella grande bellezza - infoitcultura : Grande Fratello Vip, minacce ai concorrenti, situazione fuori controllo: ''Clima mafioso'' - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan a Lulù Selassié: 'Si stanno spostando i poteri' - Paola32244492 : Lo sconforto di Soleil - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: via @GrandeFratelloSi ripiglia ! Si ripiglia ! Non vuole b… -