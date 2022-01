Grande Fratello Vip; Eva Grimaldi parla di Federica Calemme: «Si è messa vicino a Gianmaria perché…» (VIDEO) (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Eva Grimaldi è stata nella casa del GF Vip 6 poche settimane ed è uscita perché sfavorita dal pubblico durante il televoto. Proprio ieri l’attrice è stata intervistata a Casa Chi e ha parlato della sua esperienza nel reality e della sua ex coinquilina Federica Calemme. Ma cosa ha detto? Leggi anche: Grande Fratello Vip;... Leggi su donnapop (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Evaè stata nella casa del GF6 poche settimane ed è uscita perché sfavorita dal pubblico durante il televoto. Proprio ieri l’attrice è stata intervistata a Casa Chi e hato della sua esperienza nel reality e della sua ex coinquilina. Ma cosa ha detto? Leggi anche:;...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - Vale_main890 : #Gfvip IL GRANDE FRATELLO DI QUESTO ANNO PER @QuiMediaset_it E': BULLISMO, OMOFOBIA, RAZZISMO, VIOLENZA SULLE DONNE… - ANGELA81570326 : firma la petizione. Katia Ricciarelli e le sue due sostenitrici e complici di Manila e Soleil, rappresentano un cat… - Andr3Orsini : ?? Mediaset: Fuori #KatiaRicciarelli dal #GFVIP6!!! ?? Firmiamo tutti - Firma la Petizione! ??… - prelem2 : RT @heythreshold: katia: 'se mi capita una nomination con una di loro e vado a casa io perdo la faccia e poi non posso più andare in giro;… -