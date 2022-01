Grande Fratello Vip, chiesta la squalifica immediata: quello che ha fatto Katia Ricciarelli è davvero grave (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nelle ultime ore – se siete ben collegati con tutto quello che succede intorno al mondo del Grande Fratello Vip – avrete certamente sentito parlare di una presunta fuga degli sponsor dal programma. Ebbene, questa fuga – che come abbiamo qui scritto, non c'è stata – è strettamente correlata a un hashtag che nelle ultime ore va per la maggiore: #FuoriKatia. Dove per Katia, chiaramente, s'intende proprio Katia Ricciarelli. Colei eletta a simbolo della quota "over" di questo Grande Fratello Vip, con il racconto della sua solitudine, della sua voglia di riprovare a vivere nonostante i rimpianti e le rinunce, è in effetti messa all'indice da una cordata ben organizzata. I tweet contro Katia ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nelle ultime ore – se siete ben collegati con tuttoche succede intorno al mondo delVip – avrete certamente sentito parlare di una presunta fuga degli sponsor dal programma. Ebbene, questa fuga – che come abbiamo qui scritto, non c'è stata – è strettamente correlata a un hashtag che nelle ultime ore va per la maggiore: #Fuori. Dove per, chiaramente, s'intende proprio. Colei eletta a simbolo della quota "over" di questoVip, con il racconto della sua solitudine, della sua voglia di riprovare a vivere nonostante i rimpianti e le rinunce, è in effetti messa all'indice da una cordata ben organizzata. I tweet contro...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - Andrea__Salvati : @bananascatlady Il problema siete voi che scassate i coglioni su tutto e poi vi guardate il grande fratello - serenitybxxch : ??#GFVip, Miriana Trevisan etichettata come una poco di buono: interviene Pago, azioni legali in arrivo - Elbarunetto : RT @heythreshold: katia: 'se mi capita una nomination con una di loro e vado a casa io perdo la faccia e poi non posso più andare in giro;… - FQstudioFQ : @Dario08498996 @GrandeFratello Esattamente. Anzi, se stesse a casa sua a guardare il grande fratello sarebbe meglio per tutti -