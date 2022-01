Grande Fratello Vip 6, Miriana Trevisan su Katia Ricciarelli “si comporta come un boss mafioso” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ancora liti al Grande Fratello Vip 6: Katia Ricciarelli ha minacciato Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan l'ha paragonata ad un boss mafioso. Ancora tensioni al Grande Fratello Vip 6: ieri sera Miriana Trevisan ha paragonato Katia Ricciarelli a un boss mafioso dopo che il soprano ha minacciato Nathaly Caldonazzo. Katia ormai è al centro di ogni litigio della casa e sembra sempre più insofferente a condividere gli spazi comuni con alcune delle sue coinquiline. La casa del Grande Fratello Vip 6 è una polveriera, la situazione è totalmente degenerata e le due fazioni che ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ancora liti alVip 6:ha minacciato Nathaly Caldonazzo el'ha paragonata ad un. Ancora tensioni alVip 6: ieri seraha paragonatoa undopo che il soprano ha minacciato Nathaly Caldonazzo.ormai è al centro di ogni litigio della casa e sembra sempre più insofferente a condividere gli spazi comuni con alcune delle sue coinquiline. La casa delVip 6 è una polveriera, la situazione è totalmente degenerata e le due fazioni che ...

