Golden Globe 2022, le scelte dei bookmaker: "Belfast" miglior film, "Drive my car" batte Sorrentino (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un solo rivale sulla strada tra Paolo Sorrentino e il Golden Globe al miglior film straniero. A pochi giorni dalla cerimonia che assegnerà i premi della stampa estera (in programma nella notte tra domenica e lunedì) il regista italiano sfida il giapponese Ryusuke Hamaguchi, che con "Drive My Car" guida le previsioni dei bookmaker: il riconoscimento al film che ha conquistato la critica si gioca a 1,48 su Planetwin365, con "È stata la mano di Dio" in seconda posizione a quota 3,40. Più lontani gli altri concorrenti: "Un eroe" dell'iraniano Farhadi è a 5, "Madres paralelas" di Almodovar vale 13, mentre il finlandese "Scompartimento n. 6" chiude a 19. Sfida a due anche per il miglior film drammatico: in questo caso è ...

