Gli effetti dell’ondata sugli ospedali, tre Regioni rischiano la zona arancione da lunedì: dove scatta il lockdown di fatto per i non vaccinati (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le previsioni degli esperti indicano che la curva dei contagi a gennaio è destinata a salire ancora. Il picco di ieri 4 gennaio, con il nuovo record di casi di Coronavirus ormai sopra i 170mila in un giorno, non sarà l’ultimo, così come è tutto ancora da capire l’effetto che l’ondata, con l’incognita della variante Omicron, avrà sugli ospedali. I primi segnali che il peggio debba ancora arrivare sul fronte dei ricoveri lo indicano già le prime Regioni che da lunedì 10 gennaio si preparano a passare in zona arancione, considerando il peggioramento sulle occupazioni dei posti letto. Quasi certamente rischia il passaggio in arancione la Liguria, seguita da Calabria, Marche e provincia di Trento. Nel caso della regione governata da Giovanni Toto, sia le aree mediche ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le previsioni degli esperti indicano che la curva dei contagi a gennaio è destinata a salire ancora. Il picco di ieri 4 gennaio, con il nuovo record di casi di Coronavirus ormai sopra i 170mila in un giorno, non sarà l’ultimo, così come è tutto ancora da capire l’effetto che l’ondata, con l’incognita della variante Omicron, avrà. I primi segnali che il peggio debba ancora arrivare sul fronte dei ricoveri lo indicano già le primeche da10 gennaio si preparano a passare in, considerando il peggioramento sulle occupazioni dei posti letto. Quasi certamente rischia il passaggio inla Liguria, seguita da Calabria, Marche e provincia di Trento. Nel caso della regione governata da Giovanni Toto, sia le aree mediche ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli effetti Pillola anti covid Merck in Italia: come funziona, cos'è .push({}); Pillola anti covid di Merck, è partita ieri la distribuzione alle regioni del molnupiravir per un totale di 11.899 confezioni da 40 pillole. Ma come funziona, quali sono gli effetti collaterali, cos'è e a chi è destinato? Il molnupiravir ricorda l'Aifa è un antivirale orale, autorizzato per una distribuzione in condizioni di emergenza con decreto del ministero della ...

L'obbligo vaccinale è un'ipoteca sul futuro dell'Italia ...l'assistenza a domicilio dei malati per non rischiare più di intasare gli ospedali e incoraggiare la vaccinazione solo dei cittadini più anziani e fragili, maggiormente esposti agli effetti del Covid ...

Covid e bambini: perché i contagi aumentano con Omicron. Sintomi ed effetti Corriere della Sera Quali sono i sintomi della variante Omicron? Dal mal di gola all'astenia, quanto dura e quali sono gli effetti Da un lato una diffusione sempre più massiccia, dall'altro nuovi sintomi ed effetti meno gravi: tutto quello che sappiamo sulla variante Omicron ...

Novak e Novax, ma l’Australia gli dice sì Clamorosa esenzione dal vaccino per Djokovic che così sarà nel tabellone e fa esplodere le polemiche: la legge non è uguale per tutti?

