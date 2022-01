Giornalista Mediaset sottrae l’ospite a “La Vita in Diretta”, Alberto Matano furioso (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Incidente diplomatico tra RaiUno e Canale 5 Riflettori puntati sulla scomparsa della 62enne Liliana Resinovich L’intervista disturbata dalla voce della Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Incidente diplomatico tra RaiUno e Canale 5 Riflettori puntati sulla scomparsa della 62enne Liliana Resinovich L’intervista disturbata dalla voce della Perizona Magazine.

Advertising

Assunta07687371 : @vitaindiretta No ,si lamenta il giornalista che Mediaset gli ha rubato l'intervista con Sebestiano.Gli sciacalli c… - SilviaL31165731 : Sta #simona #commercialista pseudo #giornalista che usa #mediaset per fare #pubblicità ai #merdagnez #fedex #cinesi… - francoisengo : @Paolo_Bargiggia buono paulie parlavo ai no vax rivoluzionai lo so che tu sei vaccinato e parte del sistema. Ti ric… - g_zanacca : Non sapevo che Paolo Bitta lavorasse a studio sport Mediaset come giornalista televisivo - michela74844906 : in cielo , praticamente imbattibili, piuttosto lei Ferrario , si occupi dei disastri di questo paese faccia la gior… -