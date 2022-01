Giorgio Armani cancella le sfilate uomo e l’alta moda di Parigi: “Decisione presa a malincuore”. Camera Moda conferma la Men’s Fashion Week (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La notizia è arrivata nel giorno in cui in Italia si è registrato un nuovo record di contagi di Covid, oltre 170mila in ventiquattr’ore: Giorgio Armani ha deciso di cancellare le sue sfilate Emporio Armani e Giorgio Armani uomo autunno/inverno 2022-23 e della sfilata Prive haute couture show, previste a gennaio, rispettivamente durante la settimana della Moda maschile di Milano e di quella di Haute Couture a Parigi. Troppo alti i rischi con la variante Omicron che circola sempre più, diffondendo il contagio a ritmi vertiginosi. La Decisione – fa sapere la casa di Moda – “è stata presa a malincuore dallo stilista, dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La notizia è arrivata nel giorno in cui in Italia si è registrato un nuovo record di contagi di Covid, oltre 170mila in ventiquattr’ore:ha deciso dire le sueEmporioautunno/inverno 2022-23 e della sfilata Prive haute couture show, previste a gennaio, rispettivamente durante la settimana dellamaschile di Milano e di quella di Haute Couture a. Troppo alti i rischi con la variante Omicron che circola sempre più, diffondendo il contagio a ritmi vertiginosi. La– fa sapere la casa di– “è statadallo stilista, dopo ...

Advertising

Adnkronos : Giorgio #Armani annulla le prossime sfilate per il Covid. #ultimora - armani : Giorgio Armani comunica la cancellazione delle sfilate #EmporioArmani e #GiorgioArmani della sfilata Alta Moda… - Agenzia_Ansa : Giorgio Armani annuncia la cancellazione delle sfilate Emporio Armani e Giorgio Armani uomo e della sfilata Alta M… - supercovid2022 : RT @dilul68: Giorgio Armani annulla le prossime sfilate e smentisce le balle di Mario Draghi: il supergreenpass non garantisce di stare tra… - MauriM6 : RT @dilul68: Giorgio Armani annulla le prossime sfilate e smentisce le balle di Mario Draghi: il supergreenpass non garantisce di stare tra… -