Giorgia Meloni: «Il governo ha sbagliato tutto e non lo ammette. I risultati sono disastrosi» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Giorgia Meloni dà un giudizio implacabile sulla gestione della pandemia da parte dell'esecutico: "Il governo ha sbagliato tutto nel contrasto all'epidemia, come Fratelli d'Italia ha disperatamente tentato di far capire in ogni sede. Concentrare tutte le energie solo sui vaccini è la scelta più facile, ma non la più efficace. E ora ne vediamo i disastrosi risultati: impennata di contagi e di morti". Meloni. "Il governo non ammette di avere sbagliato" Aggiunge la leader di FdI: "Il problema è che per non ammettere di aver sbagliato, questi incapaci, invece di cambiare rotta, continuano imperterriti per la loro strada: obbligo vaccinale per lavorare, iper mega green ...

