Ginnastica artistica, classe 2006 sei diventata grande: le nuove seniores dell'Italia. Spiccano Andreoli ed Esposito (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Buon 2022 a tutti, la Polvere di Magnesio entra in una nuova ricca stagione e come tutti gli anni il 1° gennaio rappresenta l'inizio di una nuova vita per moltissime atlete che passano alla categoria senior: i piccoli fenomeni che si sono distinti tra le under 16 (juniores) fino a pochi giorni fa, sono diventate sportivamente grandi a tutti gli effetti con l'inizio della nuova stagione e possono partecipare alle competizioni più importanti. Questa volta tocca alla classe 2006, l'Italia si coccola quattro atlete decisamente promettenti: Angela Andreoli, Diana Barbanotti, Manila Esposito, Giorgia Leone. Si tratta di rinforzi dal peso specifico enorme per la nostra Nazionale in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 e di Los Angeles 2028, oltre che per gli altri eventi di punta a livello internazionale. Una nidiata di ...

