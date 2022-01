Gianni Morandi: nuovo cellulare a prova di spoiler per evitare guai (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Gianni Morandi si dota di un nuovo cellulare obsoleto per evitare scivoloni. Il cantante si dice dispiaciuto: “Questa volta l’ho fatta grossa” “Questo è il mio nuovo telefono per non combinare più guai…“, scrive Gianni Morandi su Instagram. Il cantante condivide uno scatto in cui ha tra le mani un cellulare obsoleto senza il touch. Nella giornata di ieri, Morandi aveva pubblicato un video – prontamente rimosso – con un piccolo spoiler della canzone scritta da Jovanotti con cui parteciperà a Sanremo. (Apri tutte le porte). La Rai e il direttore artistico Amadeus hanno però puntualizzato che resterà in gara: “Non si ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si ... Leggi su zon (Di mercoledì 5 gennaio 2022)si dota di unobsoleto perscivoloni. Il cantante si dice dispiaciuto: “Questa volta l’ho fatta grossa” “Questo è il miotelefono per non combinare più…“, scrivesu Instagram. Il cantante condivide uno scatto in cui ha tra le mani unobsoleto senza il touch. Nella giornata di ieri,aveva pubblicato un video – prontamente rimosso – con un piccolodella canzone scritta da Jovanotti con cui parteciperà a Sanremo. (Apri tutte le porte). La Rai e il direttore artistico Amadeus hanno però puntualizzato che resterà in gara: “Non si ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si ...

