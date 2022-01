Gf Vp, Lulù Selassié si rivolge agli autori per le frasi di Katia Ricciarelli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Prosegue lo scontro tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié. Dopo le frasi a sfondo razzista che la cantante lirica aveva rivolto alla principessa nel day time del 4 dicembre, si aggiunge un nuovo capitolo alla vicenda che sta tenendo banco all’interno della casa di Cinecittà. Lulù Selassié, infatti, ha deciso di rivolgersi agli autori per chiedere che vengano presi provvedimenti dopo le parole offensive pronunciate da Katia Ricciarelli (“Vai a scuola a studiare nel tuo Paese”). Vi raccomandiamo... GF vip, ancora screzi tra donne: Katia Ricciarelli minaccia Nathaly Caldonazzo Parole ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Prosegue lo scontro tra. Dopo lea sfondo razzista che la cantante lirica aveva rivolto alla principessa nel day time del 4 dicembre, si aggiunge un nuovo capitolo alla vicenda che sta tenendo banco all’interno della casa di Cinecittà., infatti, ha deciso dirsiper chiedere che vengano presi provvedimenti dopo le parole offensive pronunciate da(“Vai a scuola a studiare nel tuo Paese”). Vi raccomandiamo... GF vip, ancora screzi tra donne:minaccia Nathaly Caldonazzo Parole ...

Advertising

unclearly_why : RT @NicoleCris_C: Il best di Lulù Selassiè ?????? #gfvip #fuorilulu @GrandeFratello @SBruganelli @alfosignorini @AdrianaVolpeTV https://t.co… - luigi6977555 : @VicolodelleNews Credo che Katia,soleil e Davide siano i concorrenti più strateghi e falsi con Manila, che dovrebbe… - claudiamutti67 : RT @vincycernic2: È ora di dire le cose come stanno: Lulù Selassiè da almeno un mese nonostante la ship continua a splendere ed è stata l'u… - dxksknsfjdihabs : RT @Giuh_h: salvate la poliedricità, salvate jessica, lulù e clarissa, salvate le principesse selassie #GFVIP - giucarellas : RT @vincycernic2: È ora di dire le cose come stanno: Lulù Selassiè da almeno un mese nonostante la ship continua a splendere ed è stata l'u… -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié Manuel Bortuzzo contro Katia Ricciarelli/ 'Come faccio a stare con Lulù? Caz*i miei' Manuel Bortuzzo storia d'amore con Lulù al capolinea?/ La possibile uscita... Durante una conversazione con Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli ha detto: 'Non capisco Manuel come fa a stare con una ...

Grande Fratello Vip, Eva Grimaldi rompe il silenzio su Lulù Selassié e Katia Ricciarelli: "Non c'è rispetto" Ospite a Casa Chi, l'ex gieffina ha fatto un bilancio della sua esperienza e detto la sua sull' acceso scontro scoppiato nelle ultime ore nella Casa tra Lulù Selassié e Katia Ricciarelli . Eva ...

Manuel Bortuzzo storia d'amore conal capolinea?/ La possibile uscita... Durante una conversazione con Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli ha detto: 'Non capisco Manuel come fa a stare con una ...Ospite a Casa Chi, l'ex gieffina ha fatto un bilancio della sua esperienza e detto la sua sull' acceso scontro scoppiato nelle ultime ore nella Casa trae Katia Ricciarelli . Eva ...