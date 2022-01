GF Vip | Ricciarelli vs Lulù | volano parole grosse | chiesta la squalifica della cantante

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Incombe una ripopolare ditra le mura del Gf vip, ai danni di Katia, e in nome e per conto diHailé Sélassié. Questo, dal momento che la soprano si è resa protagonista in queste ore di una escalation di frasi al veleno nei riguardiprincipessa etiope, finendo nel mirino delle accuse generali, tra cui quella di razzismo ai danni dell’etiope. Tra le“incriminate”, Katia ha chiesto adi tornare al suo Paese d’origine. Un attacco che tra gli altri ha trovato la pronta replica dell’etiope e dei suoi sostenitori, dentro e fuori la Casa. GF Vip 6, ex gieffina si scaglia contro Soleil Sorge: “Azzittitela!” Soleil Sorge ha indignato in ...

eleitaliana : Mediaset: Fuori katia Ricciarelli dal grande fratello vip 6! Firmiamo tutti - Firma la petizione! - eleitaliana : RT @GJaccarino: Ovviamente il #gfvip sta censurando Katia che ha ricominciato a sparare cattiverie. Cosa possiamo fare? - Votare e far vot… - Indira813 : RT @GF_IdF_TI: Visto che, essendo l'AMICA del conduttore, non la squalificheranno mai e che con le immunità ci IMPEDISCONO di eliminarla, f… - alessio_emme : RT @zazoomblog: Gf Vip 6 Katia Ricciarelli si scaglia contro Nathaly Caldonazzo: “La pagherai!”. La showgirl: “È un’infelice” - #Katia #Ric… - Naiivi3 : RT @Marti08831216: Mediaset: Fuori katia Ricciarelli dal grande fratello vip 6! Firmiamo tutti - Firma la petizione! -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Ricciarelli

Nelle ultime settimane, il Grande Fratello, è andato in onda di lunedì, eliminando così la doppia puntata che in questi tre mesi è andata ... infatti, si è scagliato contro Katiaed in ...Non si può di certo dire che lasia un personaggio docile nel privato, ma c'è da dire che forse i temperamenti delle due donne non sono proprio ottimali per una convivenza pacifica. Nella ...Katia Ricciarelli ha minacciato Nathaly durante un durissimo scontro al GFVIP. Nel commentare l’accaduto, Miriana è finita al centro delle polemiche per aver tirato in ballo i boss mafiosi. Gli animi ...“Il programma era iniziato sotto un certo profilo, ma adesso il mood è un altro e Manuel non si sente più a suo agio” ...