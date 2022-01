GF Vip: Ricciarelli massacrata su Twitter, fan indignati per la frase contro Lulù. Ma lei non ci sta, ecco le sue parole (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Katia Ricciarelli sempre più vicina alla squalifica? Le polemiche contro di lei non si placano e da almeno tre giorni il suo nome spunta nei top trends social con hashtag come #FUORIKATIA o #Ricciarelli. Tutto a seguito dei duri scontri tra la cantante e Miriana e le parole contro Lulù Selassié che hanno indignato i fan per i riferimenti ritenuti razzisti. Nella giornata di ieri infatti, in un duro scontro tra le due, Ricciarelli ha urlato a Lulù di andare a studiare al proprio Paese, lanciando anche insulti, la Princess non è stata da meno ma, nonostante sia stata ritenuta maleducata nei modi dai fan, gli stessi non possono negare l’effettiva gravità delle parole della lirica, tant’è che hanno persino interpellato gli ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Katiasempre più vicina alla squalifica? Le polemichedi lei non si placano e da almeno tre giorni il suo nome spunta nei top trends social con hashtag come #FUORIKATIA o #. Tutto a seguito dei duri scontri tra la cantante e Miriana e leSelassié che hanno indignato i fan per i riferimenti ritenuti razzisti. Nella giornata di ieri infatti, in un duro stra le due,ha urlato adi andare a studiare al proprio Paese, lanciando anche insulti, la Princess non è stata da meno ma, nonostante sia stata ritenuta maleducata nei modi dai fan, gli stessi non possono negare l’effettiva gravità delledella lirica, tant’è che hanno persino interpellato gli ...

Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - blindloveistrue : Ragazzi dovete condividere questo link con tutti gli hashtag possibili! - heart_kandrakar : RT @Corriere: Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - panic193 : RT @Corriere: Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - castrobarbieri : RT @Corriere: Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica -