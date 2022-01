Advertising

infoitcultura : Katia Ricciarelli minaccia Nathaly Caldonazzo al GF Vip, Miriana Trevisan: “Un boss mafioso” - telodogratis : Gf Vip, Miriana Trevisan nel mirino ma Pago la difende e minaccia nuove querele - occhio_notizie : Lulù e Miriana su Katia: 'Si stanno spostando i poteri' #gfvip6 - Tuttogossipnews : #GFvip lo sfogo di #Miriana - zazoomblog : Grande Fratello Vip; Miriana Trevisan dopo la frase razzista di Katia Ricciarelli: «Io me ne vado» (VIDEO) -… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Miriana

...la tensione nella Casa di Cinecittà rimane alle stelle Quella di quest'anno del Grande Fratello... Intanto nella Casa di Cinecittà c'è chi si è dissociato dalle sue parole comeTrevisan, ...GFTrevisan parla l'ex Vito Fiusco: 'Urtis ha detto la verità, le sante stanno solo in paradiso'. Nuova bufera in arrivo sulla showgirl, che nella casa continua a di . Ma andiamo con ordine ...GF Vip, Ainett Stephens critica l'atteggiamento di Katia Ricciarelli: "Continua a umiliare le persone" Nella giornata di ieri Katia Ricciarelli si è ...GF Vip, Miriana Trevisan parla l'ex Vito Fiusco: «Urtis ha detto la verità, le sante stanno solo in paradiso». Nuova bufera in arrivo sulla showgirl, che nella ...