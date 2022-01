Gf Vip, le sorelle Selassié chiedono la squalifica di Katia Ricciarelli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le due sorelle Selassié hanno deciso di chiedere al Grande Fratello un provvedimento disciplinare per Katia Ricciarelli Durante il pranzo le sorelle Selassié confrontandosi con Giacomo Urtis hanno detto di voler chiedere un provvedimento disciplinare contro il soprano Katia Ricciarelli. Secondo le due principesse le parole della cantante sarebbero più gravi di quelle pronunciate da Fausto Leali nella scorsa edizione del Grande Fratello contro Enock e per le quali è stato eliminato dal reality. Dunque le due princess sono intenzionate durante la prossima diretta a chiederne un provvedimento disciplinare. Leggi anche–> Urla fuori dalla casa del GF Vip contro Katia Ricciarelli La reazione dei vip La cantante, stanca ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le duehanno deciso di chiedere al Grande Fratello un provvedimento disciplinare perDurante il pranzo leconfrontandosi con Giacomo Urtis hanno detto di voler chiedere un provvedimento disciplinare contro il soprano. Secondo le due principesse le parole della cantante sarebbero più gravi di quelle pronunciate da Fausto Leali nella scorsa edizione del Grande Fratello contro Enock e per le quali è stato eliminato dal reality. Dunque le due princess sono intenzionate durante la prossima diretta a chiederne un provvedimento disciplinare. Leggi anche–> Urla fuori dalla casa del GF Vip controLa reazione dei vip La cantante, stanca ...

