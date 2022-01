GF Vip, Katia Ricciarelli squalificata? La gravissima frase contro Lulù Selassiè (VIDEO) (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In queste ore, Katia Ricciarelli ha pronunciato delle frasi alquanto pesanti contro Lulù Selassiè, per tale ragione rischia di essere squalificata. Tutto ha avuto inizio durante la messa in onda della puntata di ieri del reality show di Canale 5. Ad un certo punto Lulù e Soleil si sono scontrate e Katia è voluta intervenire L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In queste ore,ha pronunciato delle frasi alquanto pesanti, per tale ragione rischia di essere. Tutto ha avuto inizio durante la messa in onda della puntata di ieri del reality show di Canale 5. Ad un certo puntoe Soleil si sono scontrate eè voluta intervenire L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

blogtivvu : Katia Ricciarelli, a La Fattoria come al GF Vip: insulti alle concorrenti – VIDEO #gfvip - Vale_main890 : RT @Novella_2000: Katia Ricciarelli, spunta un vecchio video della sua partecipazione a La Fattoria in cui discute con diverse donne #gfvip… - CosettaGiordano : Mediaset: Fuori katia Ricciarelli dal grande fratello vip 6! Firmiamo tutti - zazoomblog : Scoppia il caos al Gf Vip Katia Ricciarelli: “Vai a mangiare fuori fila!” Lulù: “Mangio dove c mi pare” - #Scoppia… - paladino_clara : RT @savanaceleste: FIRMATE E CONDIVIDETE #FUORIKATIA @Codacons @EndemolShineIT #gfvip -