Gf Vip: Katia Ricciarelli esagera, viene squalificata? Ecco la verità (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo la frase oltre i limiti rivolta a Lulù. ora Katia Ricciarelli potrebbe essere squalificata. Ecco cos'ha detto la cantante Ci sono stati attimi di tensione nella casa del Gf Vip quando Katia Ricciarelli, in preda alla collera, avrebbe rivolto frasi pesanti a Lulù. La soprano è stata protagonista di atteggiamenti poco amichevoli e oltre L'articolo proviene da Leggilo.org.

Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - mariatrozzo : RT @Corriere: Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - eleitaliana : RT @JustDesertsRose: Mediaset: Fuori katia Ricciarelli dal grande fratello vip 6! Firmiamo tutti - isorrisidiem : RT @Patripelle17: Mediaset: Fuori katia Ricciarelli dal grande fratello vip 6! Firmiamo tutti - Firma la petizione! - mi_capisci_man : Il fatto che ci sia una rivoluzione contro katia fa riflettere poiché il programma (non più esperimento sociale ma… -