(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Katiaè una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello Vip ma da qualche settimana anche una delle più discusse. La famosa cantante lirica è infatti spesso oggetto di critiche e accuse sia dall’esterno della casa ma anche da parte di alcuni degli inquilini con i quali si trova a condividere l’esperienza all’interno del noto reality di Canale 5. Nelle ultime ore a rendersi protagonista di un duro sfogolaè stata una delle sorelleovvero. Ma, per quale motivo? E quali sono state le sue? Il duro sfogo diNel corso delle ultime settimane è stato possibile assistere ad una serie di scontri all’interno della casa che hanno portato a diverse accese discussioni. ...

Advertising

W06Anna : RT @NLutto: Gianma doveva indovinare il nome del vip ed era Onestini. Jessica: 'Lui è stato con questa ragazza prima di te' Gianmaria: 'Il… - ricciol21194899 : @frances06455734 prefrisco fuori casa lulu maleducata comportamento schifoo terribile lulu cervello cattiveria fuo… - infoitcultura : GF Vip, Jessica Selassié parole durissime contro la Ricciarelli: “Lei fa paura perchè …” - Valee_82 : RT @NLutto: Gianma doveva indovinare il nome del vip ed era Onestini. Jessica: 'Lui è stato con questa ragazza prima di te' Gianmaria: 'Il… - zainismyblood : RT @NLutto: Gianma doveva indovinare il nome del vip ed era Onestini. Jessica: 'Lui è stato con questa ragazza prima di te' Gianmaria: 'Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Jessica

Grande FratelloSelassiè svela un retroscena su Nathaly Caldonazzo: 'Katia Ricciarelli l'ha attaccata' Al Grande Fratelloha ufficialmente aperto un fronte di guerra che vede schierati due gruppi di ...Al Grande Fratello, Katia Ricciarelli ha offeso pesantemente Lulù Selassié. Quest'ultima ha raccontato tutto a Manuel insieme a, causando la reazione sdegnata di Bortuzzo. Ecco come ha reagito alle parole ...Katia Ricciarelli ha minacciato Nathaly durante un durissimo scontro al GFVIP. Nel commentare l’accaduto, Miriana è finita al centro delle polemiche per aver tirato in ballo i boss mafiosi. Gli animi ...Al Grande Fratello VIP, Katia Ricciarelli ha offeso pesantemente Lulù Selassié. Quest’ultima ha raccontato tutto a Manuel insieme a Jessica, causando la reazione sdegnata ...