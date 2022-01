Gf Vip: Diretta Anticipata! Delia Duran Concorrente Ufficiale! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Gf Vip tornerà in onda con una nuova Diretta prima del previsto. Signorini e company infatti, hanno anticipato di qualche giorno la messa in onda della nuova puntata e ciò fa pensare che si stiano valutando dei provvedimenti disciplinari verso alcuni dei Vipponi in gioco. Di certo, anche in questa nuova puntata l’opinionista Sonia Bruganelli non ci sarà, visto che è in quarantena dopo essere rientrata da Dubai. Al suo posto ancora una volta Laura Freddi. Ecco tutte le novità sulla vicenda! La Diretta del Gf Vip anticipata a venerdì: ecco perché! Cambio di programma in casa Mediaset. Alfonso Signorini e il suo Grande fratello Vip torneranno in onda con una nuova puntata già nella prima serata di venerdì prossimo. Dunque, torna prima del previsto il doppio appuntamento settimanale. Ma perché questo cambio improvviso? In molti pensano che il tutto sia ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Gf Vip tornerà in onda con una nuovaprima del previsto. Signorini e company infatti, hanno anticipato di qualche giorno la messa in onda della nuova puntata e ciò fa pensare che si stiano valutando dei provvedimenti disciplinari verso alcuni dei Vipponi in gioco. Di certo, anche in questa nuova puntata l’opinionista Sonia Bruganelli non ci sarà, visto che è in quarantena dopo essere rientrata da Dubai. Al suo posto ancora una volta Laura Freddi. Ecco tutte le novità sulla vicenda! Ladel Gf Vip anticipata a venerdì: ecco perché! Cambio di programma in casa Mediaset. Alfonso Signorini e il suo Grande fratello Vip torneranno in onda con una nuova puntata già nella prima serata di venerdì prossimo. Dunque, torna prima del previsto il doppio appuntamento settimanale. Ma perché questo cambio improvviso? In molti pensano che il tutto sia ...

claudio26186322 : @GF_diretta Ciao Alfonso Signorini scusa se scrivo per il GF VIP ma lo trovo con un linguaggio poco scorretto per i… - PardiRosae : •PARDI TALK SHOW mer 19:00 •GARME SHOW sab 10:30 •LA SCUOLA SECONDO ANTONIO dom 10:30 •PARDI FOOTBALL SHOW dom 23:0… - Maximilian722 : @grandefratello Autori GFVIP Alfonso Signorini spero che lunedì in diretta prendete provindimenti dei vip,non si p… - CronacaSocial : GF Vip: Alfonso Signorini va su tutte le furie e in diretta, chiede agli autori, un provvedimenti disciplinari cont… - GuidaTVPlus : 04-01-2022 21:10 #MediasetExtra Grande Fratello Vip: in diretta dalla casa #Realityshow #Intrattenimento… -