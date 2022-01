GF Vip 6, paura per le condizioni di Manuel Bortuzzo: come sta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo numerose indiscrezioni riguardo la salute di Manuel Bortuzzo, è intervenuto il padre per chiarire come sta il nuotatore e quali siano le sue reali condizioni di salute all’interno del GF Vip 6. In molti hanno notato che Manuel Bortuzzo, da quando Aldo Montano ha deciso di abbandonare il GF Vip 6, si sta lentamente L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo numerose indiscrezioni riguardo la salute di, è intervenuto il padre per chiariresta il nuotatore e quali siano le sue realidi salute all’interno del GF Vip 6. In molti hanno notato che, da quando Aldo Montano ha deciso di abbandonare il GF Vip 6, si sta lentamente L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

occhio_notizie : Gianmaria ha dubbi su Federica: 'È come se avessi paura che percepisce che ho un secondo fine' #gfvip6 - defencelesss28x : RT @advorelou: Cioè ma sono l’unica che ad un concerto di Harry Styles non prenderebbe il vip perché avrei paura anche solo di incrociare i… - MrBeRn70 : @RadioSavana In tanto in Italia i giovani sono a casa a guardare grande fratello vip e hanno paura del vicino che non mette la mascherina - louiseiuncesso : RT @advorelou: Cioè ma sono l’unica che ad un concerto di Harry Styles non prenderebbe il vip perché avrei paura anche solo di incrociare i… - infoitcultura : GF Vip, Jessica Selassié parole durissime contro la Ricciarelli: “Lei fa paura perchè …” -