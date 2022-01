GF Vip 6, Lulù rivela cosa le hanno detto gli autori su Katia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo la brutta lite avuta con Katia Ricciarelli nella giornata di ieri, e dopo che la soprano l’ha chiamata “st***za” e le ha detto di tornare a studiare nel suo Paese (che poi è l’Italia), Lulù Selassié è andata a lamentarsi in Confessionale con gli autori del Grande Fratello Vip 6. Una volta uscita, ha rivelato alle amiche cosa le avrebbero detto. Gli autori a quanto pare hanno rassicurato la principessa, affermando che tutto quello che è successo è molto chiaro. Questo vuol forse dire che verranno presi del provvedimenti contro la Ricciarelli? Oppure Lulù verrà fatta passare da provocatrice visto il linguaggio usato anche da lei, che è stato tutt’altro che educato? Staremo a vedere nella puntata del Grande Fratello ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo la brutta lite avuta conRicciarelli nella giornata di ieri, e dopo che la soprano l’ha chiamata “st***za” e le hadi tornare a studiare nel suo Paese (che poi è l’Italia),Selassié è andata a lamentarsi in Confessionale con glidel Grande Fratello Vip 6. Una volta uscita, hato alle amichele avrebbero. Glia quanto parerassicurato la principessa, affermando che tutto quello che è successo è molto chiaro. Questo vuol forse dire che verranno presi del provvedimenti contro la Ricciarelli? Oppureverrà fatta passare da provocatrice visto il linguaggio usato anche da lei, che è stato tutt’altro che educato? Staremo a vedere nella puntata del Grande Fratello ...

