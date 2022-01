GF Vip 6, l’ex di Miriana Trevisan conferma: “Le ho pagato persino il social media” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 Giacomo Urtis qualche giorno fa ha rivelato che non è vero che Miriana Trevisan è single da cinque anni, tant’è che è stata con un suo amico che le faceva regali molto costosi. “Mi sembra strano che la facciano passare come se fosse pazzesca, bravissima, come una vittima…” ha detto Giacomo a Soleil Sorge. “Amore, poi una volta che usciamo da qua ti racconto cosa ho visto in questi anni, perché io la conoscevo già prima di entrare qua. Un mio amico le comprava orologi, scarpe da 20-30 mila euro… sta qui a fare la vittima e poi li fa fuori uno dopo l’altro, li intorpidisce”. GF Vip 6, anticipata la puntata: sponsor in rivolta, su Twitter spopola #fuorikatia La nuova puntata del Grande Fratello Vip è stata anticipata a questa ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 Giacomo Urtis qualche giorno fa ha rivelato che non è vero cheè single da cinque anni, tant’è che è stata con un suo amico che le faceva regali molto costosi. “Mi sembra strano che la facciano passare come se fosse pazzesca, bravissima, come una vittima…” ha detto Giacomo a Soleil Sorge. “Amore, poi una volta che usciamo da qua ti racconto cosa ho visto in questi anni, perché io la conoscevo già prima di entrare qua. Un mio amico le comprava orologi, scarpe da 20-30 mila euro… sta qui a fare la vittima e poi li fa fuori uno dopo l’altro, li intorpidisce”. GF Vip 6, anticipata la puntata: sponsor in rivolta, su Twitter spopola #fuorikatia La nuova puntata del Grande Fratello Vip è stata anticipata a questa ...

