GF Vip 6, Katia Ricciarelli a colloquio con Signorini: cosa si sono detti? (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 oggi regna la quiete dopo la tempesta. Dopo le furibonde litigate di ieri che hanno visto protagonista assoluta (in negativo) Katia Ricciarelli, che ha minacciato Nathaly Caldonazzo e rivolto una frase razzista a Lulù Selassié ("vai a studiare nel tuo Paese"), si attende la prossima puntata in diretta per capire se ci saranno provvedimenti. Nel frattempo, Katia ha rivelato di aver parlato con Alfonso Signorini. GF Vip 6, Katia Ricciarelli minaccia Nathaly Caldonazzo: "La pagherai, stai attenta" La cantante lirica continua a discutere con tutti e nell'ultimo periodo se l'è presa con la new entry

