GF Vip 21, la prossima puntata verrà anticipata: il motivo importante (Di mercoledì 5 gennaio 2022) GF Vip 21, il cambio di programmazione nella lista di programmi su Canale 5 vede il Grande Fratello Vip tornare in onda Venerdì 7 Gennaio, al posto del documentario “Viaggio nella grande bellezza: speciale Quirinale”, il quale è stato annunciato diversi giorni prima. La scelta della rete Mediaset ha lasciato tutti senza prole, e potrebbe esser dovute alla intenzione di comunicare qualche provvedimento dopo il caos esploso nella Casa del Grande Fratello Vip durante le ultime ore. GF Vip 21, la prossima puntata verrà anticipata, il motivo è importante (Screenshot)I concorrenti hanno acceso gli scontri e ci sono state offese di qualsiasi genere andate in onda su Canale 5, la puntata verrà anticipata di due giorni, ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) GF Vip 21, il cambio di programmazione nella lista di programmi su Canale 5 vede il Grande Fratello Vip tornare in onda Venerdì 7 Gennaio, al posto del documentario “Viaggio nella grande bellezza: speciale Quirinale”, il quale è stato annunciato diversi giorni prima. La scelta della rete Mediaset ha lasciato tutti senza prole, e potrebbe esser dovute alla intenzione di comunicare qualche provvedimento dopo il caos esploso nella Casa del Grande Fratello Vip durante le ultime ore. GF Vip 21, la, il(Screenshot)I concorrenti hanno acceso gli scontri e ci sono state offese di qualsiasi genere andate in onda su Canale 5, ladi due giorni, ...

Advertising

In_Segno_ : @Morelembaum1 È come dalle suore: se io non sapevo la lezione, non avevo studiato. Se una compagna vip non sapeva… - ItalyZeitgeist : Ormai finiscono i vip e pure l'educazione, prossima edizione si lanceranno direttamente gli estrementi in corridoio. #gfvip - six_182 : RT @Perrellina: Stranamente la prossima settimana il vip più votato deciderà le sorti degli altri nominati. Tutto questo con Soleil in nomi… - Perrellina : Stranamente la prossima settimana il vip più votato deciderà le sorti degli altri nominati. Tutto questo con Soleil… - duemilavolte : @effegrazie è stato il mio primo pensiero, non può rischiare di non avere la combriccola del reparto geriatria vip… -