Germania, i contagi Covid risalgono ma i Länder escludono il rinvio della scuola. Con obbligo di mascherine e tamponi per tutti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’incidenza settimanale di nuovi casi Covid risale in Germania a 258,6 ogni 100mila abitanti con 346 decessi in 24 ore. La variante omicron è causa di una nuova crescita di contagi anche ma al momento non ci sono segnali che per gli studenti sia più pericolosa della Delta. La riunione dei ministri della Cultura dei Länder, anche se propone solo indicazioni e non vincoli alla conferenza di venerdì tra il cancelliere Olaf Scholz e i governatori, ha comunque escluso la chiusura generalizzata delle scuole, confermando al contempo l’obbligo di mascherine per tutti in classe ed i test, già ora quotidiani a Berlino ed almeno trisettimanali altrove. La Turingia ha dovuto fare marcia indietro rispetto al suo piano di iniziare l’anno imponendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’incidenza settimanale di nuovi casirisale ina 258,6 ogni 100mila abitanti con 346 decessi in 24 ore. La variante omicron è causa di una nuova crescita dianche ma al momento non ci sono segnali che per gli studenti sia più pericolosaDelta. La riunione dei ministriCultura dei, anche se propone solo indicazioni e non vincoli alla conferenza di venerdì tra il cancelliere Olaf Scholz e i governatori, ha comunque escluso la chiusura generalizzata delle scuole, confermando al contempo l’diperin classe ed i test, già ora quotidiani a Berlino ed almeno trisettimanali altrove. La Turingia ha dovuto fare marcia indietro rispetto al suo piano di iniziare l’anno imponendo ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Germania, i contagi Covid risalgono ma i Länder escludono il rinvio della scuola. Con obbligo di mascherine e tamponi… - Livia_DiGioia : RT @fattoquotidiano: Germania, i contagi Covid risalgono ma i Länder escludono il rinvio della scuola. Con obbligo di mascherine e tamponi… - fattoquotidiano : Germania, i contagi Covid risalgono ma i Länder escludono il rinvio della scuola. Con obbligo di mascherine e tampo… - unozerozer0 : RT @luigivanti: In Germania forte aumento di contagi: quasi 60mila. Ma come? Non c'era il lockdown per i non vaccinati che stava dando risu… - DiacronicoMurra : RT @luigivanti: In Germania forte aumento di contagi: quasi 60mila. Ma come? Non c'era il lockdown per i non vaccinati che stava dando risu… -