Genoa, il Toronto bussa alla porta di Criscito: l’offerta canadese (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Toronto non si è fermato su Insigne soltanto, in Serie A avrebbe messo gli occhi su Criscito del Genoa Il Toronto dopo aver chiuso l’affare Insigne, bussa alla porta del Genoa. Negli interessi dei canadesi ci sarebbe Domenico Criscito. Il difensore rossoblù potrebbe volare in Canada. Secondo quanto riportato da Il Giornale, il Toronto avrebbe proposto un contratto biennale da 3 milioni al capitano del Genoa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilnon si è fermato su Insigne soltanto, in Serie A avrebbe messo gli occhi sudelIldopo aver chiuso l’affare Insigne,del. Negli interessi dei canadesi ci sarebbe Domenico. Il difensore rossoblù potrebbe volare in Canada. Secondo quanto rito da Il Giornale, ilavrebbe proposto un contratto biennale da 3 milioni al capitano del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AlfredoPedulla : #Insigne e #Criscito al #Toronto entrambi da giugno. Dirigenti canadesi in #Italia tra il 4 e il 5. Insigne 4 anni… - Filo2385Filippo : RT @Shootout_ita: Le prime pagine del #5Gennaio. ? I protagonisti sono il #Calciomercato ed il #Covid. In ordine: -) #Inter preso #Onana -… - angiuoniluigi : RT @FraLauricella: L’Inter ha preso #onana. Il #milan accelera su #kolomuani #Spalletti è positivo. #JuventusNapoli è a rischio. #Piatek… - Shootout_ita : Le prime pagine del #5Gennaio. ? I protagonisti sono il #Calciomercato ed il #Covid. In ordine: -) #Inter preso… - FraLauricella : L’Inter ha preso #onana. Il #milan accelera su #kolomuani #Spalletti è positivo. #JuventusNapoli è a rischio.… -