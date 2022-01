Gb | governo annuncia giro di vite contro violenze su donne

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilbritannico di Boris Johnsonuna strettaledomestiche ai danni delle- le cui denunce sono risultate in forte aumento nel Regno negli anni scorsi, in ...

(ANSA) - LONDRA, 05 GEN - Il governo britannico di Boris Johnson annuncia una stretta contro le violenze domestiche ai danni delle donne - le cui denunce sono risultate in forte aumento nel Regno negl ...