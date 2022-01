Gasperini pre Atalanta-Torino | “Boga? Giocatore importante I positivi sono…”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini pre

Impressionante un dato in particolare;e post infortunio di Koulibaly il Napoli ha subito lo ... Il centrocampista ormai non è nuovo a stagioni degne di nota e la sua duttilità permette a...È infatti iniziato lunedì 27 dicembre il ritiro- Coppa d'Africa della nazionale della Costa d'... Boga rischia di non essere a disposizione del suo nuovo allenatore Gian Pieroprima della ...Capodanno di visite mediche per Jeremie Boga, che l’Atalanta ha acquistato dal Sassuolo per una cifra vicina ai 22 milioni di euro (più 2 di bonus). L’attaccante classe ’97, giunto in charter da Gedda ...Piccoli verso il Genoa”. L’Eco di Bergamo ha scritto oggi di mercato nerazzurro in entrata e uscita. Atalanta attivissima in questi giorni sul mercato. Piccoli, invece, è pronto ai saluti, destinazion ...