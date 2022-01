Gal Gadot dichiara "Cleopatra sarà intelligente e sexy" e online si scatenano le critiche

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'attrice Galè al centro di una nuova ondata di polemiche edopo averto che, nel nuovo film,. Galha parlato del film dedicato alla storia didi cuiprotagonista e i suoi commenti hanno scatenato le reazioni, la maggior parte negative. L'attrice, già da tempo al centro delle polemiche dopo iniziative piuttosto discutibili come la cover di Imagine che anche lei ha considerato un errore, si ritrova ora alle prese con una nuova ondata di commenti poco lusinghieri., dopo la rinuncia alla regia di Patty Jenkins,diretto da Kari Skogland. Gal, ...

Nel 2020aveva pubblicato un video in cui cantava 'Imagine', la famosa canzone di John Lennon. L'attrice si è dichiarata ...torna a parlare del film su Cleopatra diretto da Kari Skogland. Mostrerà il suo lato sexy ma anche l'impatto che ha avuto sul nostro ...L'attrice Gal Gadot è al centro di una nuova ondata di polemiche e critiche dopo aver dichiarato che Cleopatra, nel nuovo film, sarà sexy e intelligente. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 05/01/2022 ...Wonder Woman, l'attrice Gal Gadot ha reso noti quali dovrebbero essere i tempi di produzione del terzo film DC (e non sono brevi) ...