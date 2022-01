Fuorigrotta | blitz dei Carabinieri | si cercano armi e droga

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo i recenti fatti di sangue, è in corso dalle prime ore del mattino un servizio straordinario di controllo del territorio deidella compagnia di Bagnoli nel quartierea Napoli. E’ in corso dalle prime ore del mattino un servizio straordinario di controllo del territorio deidella compagnia di Bagnoli nel quartiere

Advertising

rep_napoli : Lotta ai clan, blitz dei carabinieri a Fuorigrotta [aggiornamento delle 09:41] - sudreporter : #Napoli, blitz dei #carabinieri nel quartiere della nuova faida - anteprima24 : ** #Blitz #Carabinieri a #Napoli: caccia ad #Armi e #Droga nel quartiere #Fuorigrotta ** -

Ultime Notizie dalla rete : Fuorigrotta blitz

Teleclubitalia

E' in corso dalle prime ore del mattino un servizio straordinario di controllo del territorio dei Carabinieri della compagnia di Bagnoli nel quartierea Napoli. Posti di controllo e perquisizioni lungo le strade più sensibili, negli ultimi giorni al centro di fatti di sangue. Via Caio Duilio, via Campegna e il rione Lauro, sono ...in serata a Napoli . Controlli a tappeto dei Nuclei Antisofisticazione e Sanità (Nas) dei ... Controlli dal Vomero a, passando per la zona di Chiaia e quella del centro storico. ...Posti di controllo e perquisizioni lungo le strade più sensibili, negli ultimi giorni al centro di fatti di sangue ...(ANSA) - NAPOLI, 05 GEN - E' in corso dalle prime ore del mattino un servizio straordinario di controllo del territorio dei Carabinieri della compagnia di Bagnoli nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. P ...