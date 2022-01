Fuochi nella steppa, violenti scontri in Kazakistan: sciolto il governo (Video) (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen – Fuochi nella steppa, il Kazakistan brucia di rabbia. Migliaia di persone sono scese in piazza per una protesta mai vista nella nazione transcontinentale, a cavallo tra Europa e Asia, la nona più vasta del mondo. Un caos di piazza che ha generato un terremoto politico: il presidente Kassym-Jomart Tokayev si è dimesso e ha sciolto il governo guidato dal premier Askar Mamin. E’ questo, in estrema sintesi, il risultato prodotto dai tumulti avvenuti nell’apparentemente sonnolente ex Repubblica sovietica. Kazakistan, violenti scontri: 200 arresti e 95 agenti feriti La protesta è esplosa in particolare ad Almaty, la capitale del Kazakistan, e nella regione di Mangystau, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen –, ilbrucia di rabbia. Migliaia di persone sono scese in piazza per una protesta mai vistanazione transcontinentale, a cavallo tra Europa e Asia, la nona più vasta del mondo. Un caos di piazza che ha generato un terremoto politico: il presidente Kassym-Jomart Tokayev si è dimesso e hailguidato dal premier Askar Mamin. E’ questo, in estrema sintesi, il risultato prodotto dai tumulti avvenuti nell’apparentemente sonnolente ex Repubblica sovietica.: 200 arresti e 95 agenti feriti La protesta è esplosa in particolare ad Almaty, la capitale del, eregione di Mangystau, ...

Advertising

poliziadistato : A #Capodanno #Festeggiainsicurezza La #PoliziadiStato è impegnata nella prevenzione e contrasto della vendita di… - IlPrimatoN : Primi effetti del nuovo grande gioco del gas. Rivolta in Kazakistan, il presidente Tokayev si dimette - Matteomaffioli2 : @napolista una pagina di napoli che mi parla di regole hahaha vi ricordo che nella vostra città di disadattati i f… - missypippi : RT @ChanceGardiner: Donato Greco del CTS è il solito che nella task force per l'emergenza rifiuti in Campania nel 2008 che giurava che non… - giek2 : RT @ChanceGardiner: Donato Greco del CTS è il solito che nella task force per l'emergenza rifiuti in Campania nel 2008 che giurava che non… -