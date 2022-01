Frutta | Confagricoltura Toscana | male il 2021 Mancata produzione da 50% a 100%

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Per il settore frutticolo il bilancioè negativo, influenzato fortemente da quelle che sono state le gelate primaverili, soprattutto del 7 e 8 aprile. Per il comparto– e in particolare quello estivo come albicocche, pesche, susine – i danni divanno dal 50% al, a seconda delle zone”. A tracciare il bilancioè il presidente sezione economicaper, Antonio Tonioni. “Per le pere i danni sulla– ha aggiunto – vanno dal 40% all’80%, in base alla zona die alla varietà di pere. Per la campagna di vendita si segnalano prezziimportanti, sia in fase diche di ...