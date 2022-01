Friuli Venezia Giulia, monitoraggio personale scolastico prima della riapertura (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "In attesa che il Governo si esprima sulla proposta avanzata dall'Assemblea delle Regioni e Province autonome e adotti nuovi provvedimenti in merito, la Regione Friuli Venezia Giulia sta lavorando per garantire, dopo la pausa natalizia, la ripresa delle lezioni scolastiche in presenza, senza attuare distinzioni tra studenti vaccinati e non. Inoltre nelle prossime ora verrà avviato, in collaborazione all'Ufficio scolastico, un monitoraggio sul personale della scuola per avere un quadro dettagliato della situazione e comprendere se ci siano criticità che possono rallentare la ripresa delle lezioni". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "In attesa che il Governo si essulla proposta avanzata dall'Assemblea delle Regioni e Province autonome e adotti nuovi provvedimenti in merito, la Regionesta lavorando per garantire, dopo la pausa natalizia, la ripresa delle lezioni scolastiche in presenza, senza attuare distinzioni tra studenti vaccinati e non. Inoltre nelle prossime ora verrà avviato, in collaborazione all'Ufficio, unsulscuola per avere un quadro dettagliatosituazione e comprendere se ci siano criticità che possono rallentare la ripresa delle lezioni". L'articolo .

