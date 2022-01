Franco Battiato, moglie e figli? Ecco perché non ne ha voluti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Franco Battiato, che si è spento all'età di 76 anni lo scorso 18 maggio, non ha avuto né moglie né figli durante la sua vita: scopriamo il vero motivo di questa sua scelta. Franco Battiato non ha mai voluto né moglie né figli: durante un'intervista il cantautore catanese ha rivelato che il motivo è ben diverso dalle voci che sono girate sul suo conto nel corso degli anni, come la presunta castità; il suo era soltanto un grandissimo desiderio di libertà. "Io ho una necessità di libertà, non potrei mai litigare per un dentifricio spostato", Ha dichiarato Battiato. "Quando ero molto giovane e suonavo con il mio complesso, ne ero sempre circondato: una volta ce n'era una sulla quale avevo puntato e una sera venne a casa mia." "Ai tempi ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 gennaio 2022), che si è spento all'età di 76 anni lo scorso 18 maggio, non ha avuto nénédurante la sua vita: scopriamo il vero motivo di questa sua scelta.non ha mai voluto néné: durante un'intervista il cantautore catanese ha rivelato che il motivo è ben diverso dalle voci che sono girate sul suo conto nel corso degli anni, come la presunta castità; il suo era soltanto un grandissimo desiderio di libertà. "Io ho una necessità di libertà, non potrei mai litigare per un dentifricio spostato", Ha dichiarato. "Quando ero molto giovane e suonavo con il mio complesso, ne ero sempre circondato: una volta ce n'era una sulla quale avevo puntato e una sera venne a casa mia." "Ai tempi ...

