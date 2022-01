Franco Battiato era sposato? Le relazioni e gli amori del Maestro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Franco Battiato può essere considerato, a tutti gli effetti, uno dei più grandi maestri della musica italiana. Nato il 23 marzo 1945 a Riposto, nel quartiere Carmine – Scariceddu, nell’allora Ionia, in provincia di Catania, si è spento la mattina del 18 maggio del 2021 nella sua casa di Praino di Milo, all’età di 76 anni. Sulla sua malattia, la famiglia ha sempre voluto mantenere il massimo riserbo. E’ morto senza una compagna di vita al suo fianco. Da sempre anticonformista e poco propenso alle convenzioni, non si è mai spostato e non ha mai avuto figli. Battiato, l’autore de ‘La cura’ Franco Battiato era un Maestro per molti musicisti. Fu autore di uno dei testi più romantici dell’intero panorama musicale con ‘La cura’. Eppure come dichiarò al Corriere della Sera in un’intervista ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 5 gennaio 2022)può essere considerato, a tutti gli effetti, uno dei più grandi maestri della musica italiana. Nato il 23 marzo 1945 a Riposto, nel quartiere Carmine – Scariceddu, nell’allora Ionia, in provincia di Catania, si è spento la mattina del 18 maggio del 2021 nella sua casa di Praino di Milo, all’età di 76 anni. Sulla sua malattia, la famiglia ha sempre voluto mantenere il massimo riserbo. E’ morto senza una compagna di vita al suo fianco. Da sempre anticonformista e poco propenso alle convenzioni, non si è mai spostato e non ha mai avuto figli., l’autore de ‘La cura’era unper molti musicisti. Fu autore di uno dei testi più romantici dell’intero panorama musicale con ‘La cura’. Eppure come dichiarò al Corriere della Sera in un’intervista ...

