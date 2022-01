Francia verso il Super Green pass, Macron dice che «romperà le palle ai non vaccinati» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Pugno di ferro con i No vax, è la nuova politica del presidente francese Emmanuel Macron. Anzi, per usare le sue parole, «romperà le palle» il più possibile a chi non si è ancora vaccinato contro il Covid, perché si tratta di responsabilità sociale, nei confronti di sé stessi e degli altri. Lo ha rivelato lo stesso presidente, nel corso di un’intervista esclusiva a Le Parisien. Il linguaggio colorito ha provocato molte polemiche in Francia, che vanta un’alta percentuale di vaccinati: sono il 78,5% quelli che hanno completato entrambe le dosi. Ma è altrettanto vero che il Paese sta affrontando una nuova ondata di contagi dovuta alla diffusione della variante Omicron. Solo nella giornata di ieri si sono contati oltre 270 mila positivi. E per contenere la pandemia, in questi giorni il Parlamento sta ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Pugno di ferro con i No vax, è la nuova politica del presidente francese Emmanuel. Anzi, per usare le sue parole, «le» il più possibile a chi non si è ancora vaccinato contro il Covid, perché si tratta di responsabilità sociale, nei confronti di sé stessi e degli altri. Lo ha rivelato lo stesso presidente, nel corso di un’intervista esclusiva a Le Parisien. Il linguaggio colorito ha provocato molte polemiche in, che vanta un’alta percentuale di: sono il 78,5% quelli che hanno completato entrambe le dosi. Ma è altrettanto vero che il Paese sta affrontando una nuova ondata di contagi dovuta alla diffusione della variante Omicron. Solo nella giornata di ieri si sono contati oltre 270 mila positivi. E per contenere la pandemia, in questi giorni il Parlamento sta ...

