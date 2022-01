Francia, il governo ha sciolto il gruppo neonazista Zouaves Paris: “Responsabili delle violenze al comizio di Eric Zemmour” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il consiglio dei ministri francese ha sciolto il gruppo di estrema destra degli Zouaves Paris, accusato di essere coinvolto nelle violenze al comizio di Eric Zemmour a Villepinte a dicembre scorso. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Interno Gérald Darmanin e secondo il decreto di scioglimento, il gruppo, fondato nel 2017 e che riunisce una ventina di membri, è accusato di essere “all’origine di numerosi e ricorrenti atti di violenza” e di “propagare un discorso apertamente razzista”, trasmettendo “regolarmente immagini che rappresentano simboli dell’ideologia nazista“. Le groupement de fait « les Zouaves Paris » a été dissous ce matin en conseil des ministres, conformément aux instructions du ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il consiglio dei ministri francese haildi estrema destra degli, accusato di essere coinvolto nellealdia Villepinte a dicembre scorso. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Interno Gérald Darmanin e secondo il decreto di scioglimento, il, fondato nel 2017 e che riunisce una ventina di membri, è accusato di essere “all’origine di numerosi e ricorrenti atti di violenza” e di “propagare un discorso apertamente razzista”, trasmettendo “regolarmente immagini che rappresentano simboli dell’ideologia nazista“. Le groupement de fait « les» a été dissous ce matin en conseil des ministres, conformément aux instructions du ...

