Francesca Cipriani risponde alla sua imitazione vista a Drag Race Italia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Francesca Cipriani era al Grande Fratello Vip quando su Discovery+ è stata caricata la puntata di Drag Race Italia con lo Snatch Game, il gioco delle imitazioni che ha visto inscenare proprio lei. Artefice di ciò Elecktra Bionic che – fra protesi, ciglia finte e capelli cotonati – ha dato vita ad una Francesca Cipriani più vera dell’originale. Contattata da Biccy.it, l’ex vippona di Alfonso Signorini ha visto l’imitazione ed è scoppiata a ridere. “Non avevo ancora avuto modo di vedere la mia imitazione a Drag Race Italia, è stata bellissima! Adoro le Drag queen e per me è un onore essere stata imitata”. Nella parodia Elecktra Bionic ha reso la showgirl ancora più ... Leggi su biccy (Di mercoledì 5 gennaio 2022)era al Grande Fratello Vip quando su Discovery+ è stata caricata la puntata dicon lo Snatch Game, il gioco delle imitazioni che ha visto inscenare proprio lei. Artefice di ciò Elecktra Bionic che – fra protesi, ciglia finte e capelli cotonati – ha dato vita ad unapiù vera dell’originale. Contattata da Biccy.it, l’ex vippona di Alfonso Signorini ha visto l’ed è scoppiata a ridere. “Non avevo ancora avuto modo di vedere la mia, è stata bellissima! Adoro lequeen e per me è un onore essere stata imitata”. Nella parodia Elecktra Bionic ha reso la showgirl ancora più ...

Advertising

StraNotizie : Francesca Cipriani risponde alla sua imitazione vista a Drag Race Italia - PazziniValeria : #tzvip scusatemi so che non c entra tanto ma la cipriani carina e tutte quelle imitazioni top bellissimo ?????? - BITCHYFit : Francesca Cipriani risponde alla sua imitazione vista a Drag Race Italia - anarcofilo : @winxinpensione 'persone che contano' tipo Alex Belli, Francesca Cipriani, Lucrezia Haile Selassié et al. - larabettini1974 : RT @teamsoleilsorge: Come dice la mia amica @nothingchange__ età cerebrale: Francesca Cipriani, ancora nel grembo. Peccato Milagna clip… -