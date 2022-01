Formazioni ufficiali Chelsea-Tottenham | Coppa di Lega 2021 2022

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ledi Chlesea-, semifinale di semifinale di andata delladiinglese. Antonio Conte proverà a guidare gli Spurs verso il successo contro la sua ex squadra, con cui ha vinto un titolo in Premier League e una FA Cup. Conte incontrerà anche Romelu Lukaku, ora punta dei Blues, che ha fatto il salto di qualità proprio con il tecnico italiano all’Inter. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di mercoledì 5 gennaio. Di seguito le scelte dei due tecnici. Le(4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Sarr, Alonso; Mount, Jorginho, Saul; Ziyech, Lukaku, Havertz(3-4-3): Lloris; Tanganga, Sanchez, Davies; ...

Advertising

sportface2016 : #CarabaoCup, le formazioni ufficiali di #ChelseaTottenham - sportface2016 : #CopaDelRey, le formazioni ufficiali di #LinaresBarca - zazoomblog : Formazioni ufficiali Linares-Barcellona Copa del Rey 2021-2022 - #Formazioni #ufficiali - DbossVinay1 : RT @sportface2016: Formazioni ufficiali #Juventus-aSassuolo, semifinale #Supercoppa femminile 2022 - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - JUVENTUS WOMEN-SASSUOLO: inizia l'operazione Supercoppa per le bianconere. Formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

SPORTFACE.IT

Ore 15.30 - Canale Sassuolo è allo stadio per seguire la partita dal vivo insieme a voi a partire dalle 17.30 Ledi Juventus - Sassuolo Lesaranno comunicate ...... ecco che emergono appena 11 precedentioccorsi fin qui tra Chelsea e Tottenham, per la ... CHELSEA TOTTENHAM: LE PROBABILIBenché la sfida di andata per la semifinale della EFL cup ...90'+3 - Finisce 1-1 il match di semifinale di Supercoppa tra Juventus Women e Sassuolo. Si va ai rigori. 90'+2 - Staskova! Colpo di testa sugli sviluppi di un corner, palla ...Il bosniaco punta a rientrare domenica contro la Lazio, intanto domani sarà rimpiazzato da Sanchez, apparso in grande forma nell’ultimo periodo. Per il match col Bologna dell’amico Mihajlovic, Simone ...