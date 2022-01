Fiorentina: Udinese cancella il volo per Firenze (ma può partire domattina). Curva Fiesole si svuota (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'Udinede ha fatto sapere ufficialmente di aver cancellato il volo delle 18 di oggi, 5 gennaio 2022, dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari, diretto a Firenze Peretola. Il club ha 9 persone positive al Covid nel gruppo squadra, di cui 7 sono calciatori. A quanto pare, la società sta aspettando il pronunciamento dell'Asl dicompetenza che ancora non si è pronunciata sull'eventuale via libera alla trasferta in casa Fiorentina L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'Udinede ha fatto sapere ufficialmente di averto ildelle 18 di oggi, 5 gennaio 2022, dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari, diretto aPeretola. Il club ha 9 persone positive al Covid nel gruppo squadra, di cui 7 sono calciatori. A quanto pare, la società sta aspettando il pronunciamento dell'Asl dicompetenza che ancora non si è pronunciata sull'eventuale via libera alla trasferta in casaL'articolo proviene daPost.

