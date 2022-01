Fiorentina scatenata, ecco Piatek. Tutto fatto per il ritorno del pistolero (Di giovedì 6 gennaio 2022) Fiorentina scatenata. Dopo Ikonè, il club di Commisso piazza il secondo colpo di questo mercato di gennaio riportando in Italia Krzysztof Piatek (classe 1995). Il polacco arriva in prestito dall'... Leggi su gazzetta (Di giovedì 6 gennaio 2022). Dopo Ikonè, il club di Commisso piazza il secondo colpo di questo mercato di gennaio riportando in Italia Krzysztof(classe 1995). Il polacco arriva in prestito dall'...

Fiorentina, colpo Piatek! A Firenze in prestito FIRENZE - Fiorentina scatenata sul mercato e dopo Ikoné è pronta ad accogliere anche l'ex Genoa Piatek . Nelle prossime ore il centravanti dell'Hertha Berlino dovrebbe sbarcare a Firenze come nuovo colpo per ...

LA ROSA DELLA FIORENTINA VALE 15 MILIONI IN PIÙ: I DETTAGLI Troppe le dinamiche che entrano in gioco in una trattativa, dalla volontà del giocatore, alla vendita di un calciatore simile a cifre diverse fino alle potenziali aste che si possono scatenare ...

