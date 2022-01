Fiorentina | nuovo colpo per l' attacco | arriva Piatek

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Seconda operazione di mercato in dirittura per la, dopo l'acquisto di Jonathan Ikoné: si tratta dell'attaccante polacco, Krzysztof, già seguito in passato. Il giocatore, 26 anni, era ...

Advertising

acffiorentina : Jonathan Ikoné è un nuovo calciatore viola ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina #ACFFiorentina #Ikone - AhmaddSalah : RT @NickCecca: Piatek è un nuovo giocatore della Fiorentina. Accordo raggiunto con l’Hertha Berlino. L’attaccante domani sarà a Firenze per… - LorenzoXLunardi : RT @NickCecca: Piatek è un nuovo giocatore della Fiorentina. Accordo raggiunto con l’Hertha Berlino. L’attaccante domani sarà a Firenze per… - forzagranata21 : RT @NickCecca: Piatek è un nuovo giocatore della Fiorentina. Accordo raggiunto con l’Hertha Berlino. L’attaccante domani sarà a Firenze per… - YBah96 : RT @NickCecca: Piatek è un nuovo giocatore della Fiorentina. Accordo raggiunto con l’Hertha Berlino. L’attaccante domani sarà a Firenze per… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina nuovo

... il nomeè quello del portoghese Sergio Oliveira Torna in auge il nome di Sergio Oliveira: dopo il balletto estivo con la, ora la Roma è forte sul portoghese. Secondo quanto ...FIRENZE - Vigilia di- Udinese , il tecnico viola Vincenzo Italiano ha presentato la sfida, toccando diversi ... Questo invece il suo pensiero sulacquisto Ikonè : "Gli ho chiesto di ...Un'accelerata improvvisa, quella sul nome di Krzysztof Piatek come vice-Vlahovic, valso alla Fiorentina un sorpasso last-minute sul Genoa che sembrava ormai in procinto di ultimare il suo ...L'attaccante polacco torna in Serie A due anni dopo la sua esperienza al Milan: la Fiorentina brucia la concorrenza del Genoa ...