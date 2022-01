Fiorentina: nuovo colpo per l'attacco, arriva Piatek (Di giovedì 6 gennaio 2022) Seconda operazione di mercato in dirittura per la Fiorentina, dopo l'acquisto di Jonathan Ikoné: si tratta dell'attaccante polacco, Krzysztof Piatek, già seguito in passato. Il giocatore, 26 anni, era ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Seconda operazione di mercato in dirittura per la, dopo l'acquisto di Jonathan Ikoné: si tratta dell'attaccante polacco, Krzysztof, già seguito in passato. Il giocatore, 26 anni, era ...

Advertising

acffiorentina : Jonathan Ikoné è un nuovo calciatore viola ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina #ACFFiorentina #Ikone - Noblus_ : RT @Pieerf_: @Noblus_ 'Alvarez, il nuovo acquisto della Fiorentina si è schiantato con il suo aereo privato nel volo verso Firenze' - Pieerf_ : @Noblus_ 'Alvarez, il nuovo acquisto della Fiorentina si è schiantato con il suo aereo privato nel volo verso Firenze' - violapresses : Varato il nuovo protocollo anti-Covid: la Serie A prende posizione. ???? #Fiorentina #SerieATIM #Covid19 - elcheleramirez : Partite saltate oggi (Giornata 20): - Bologna vs Inter - Atalanta vs Torino - Salernitana vs Venezia - Fiorentina… -