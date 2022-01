Fiorentina, Barone bacchetta Vlahovic: 'Non illudiamo i tifosi' (Di giovedì 6 gennaio 2022) FIRENZE - Joe Barone esce allo scoperto sulla vicenda Vlahovic . Il direttore generale della Fiorentina è tornato a parlare delle trattative per il rinnovo del centravanti serbo, finora fallite per l'... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 6 gennaio 2022) FIRENZE - Joeesce allo scoperto sulla vicenda. Il direttore generale dellaè tornato a parlare delle trattative per il rinnovo del centravanti serbo, finora fallite per l'...

Advertising

fabio78official : @Alemilanista86 Dusan dove va? Non è che ha già un accordo per giugno e la Fiorentina lo sa? e Joe Barone ha fatto… - infoitsport : Fiorentina, la ricostruzione delle 'minacce' a fine novembre tra Barone e l'agente di Vlahovic - infoitsport : Barone duro con Vlahovic: nessuna illusione. Rispetto per la Fiorentina e la sua gente - TMW_radio : ??? #Maracanà Leonardo Petri ??? «Vlahovic? Paradossale come Barone mostri grossi limiti nel gestire un club come la… - Dalla_SerieA : Fiorentina, Barone bacchetta Vlahovic: 'Non illudiamo i tifosi' - -