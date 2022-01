Fiorello torna a Sanremo al fianco di Amadeus? Spunta un indizio che fa ben sperare il pubblico del Festival (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Da mesi i fan di Sanremo si chiedono cosa ne sarà della coppia vincente del Festival, Amadeus e Fiorello; mentre infatti il primo, dopo qualche attimo di incertezze, ha finalmente acconsentito a tornare per la terza volta sul palco dell’Ariston, il comico ad oggi è sempre apparso poco propenso ad affiancare il collega Sanremo: Amadeus in pieni preparativi senza FiorelloNon a caso da settimane si parla della rosa dei nomi scelti dal conduttore Rai per poter affrontare con serenità quello che è stato definito l’Ama-ter. In tal senso in molti hanno anche ipotizzato che lo showman avrebbe infine affiancato l’amico ma in veste di ospite per una delle cinque serate previste per la kermesse musicale, mentre si cercava di capire anche quali altri vip ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Da mesi i fan disi chiedono cosa ne sarà della coppia vincente del; mentre infatti il primo, dopo qualche attimo di incertezze, ha finalmente acconsentito are per la terza volta sul palco dell’Ariston, il comico ad oggi è sempre apparso poco propenso ad affiancare il collegain pieni preparativi senzaNon a caso da settimane si parla della rosa dei nomi scelti dal conduttore Rai per poter affrontare con serenità quello che è stato definito l’Ama-ter. In tal senso in molti hanno anche ipotizzato che lo showman avrebbe infine affiancato l’amico ma in veste di ospite per una delle cinque serate previste per la kermesse musicale, mentre si cercava di capire anche quali altri vip ...

Advertising

IlTitolo_web : Rosario Fiorello torna in teatro. E lo fa nel suo inimitabile stile. Tre gli show irripetibili programmati al Teatr… - lanuovariviera : Fiorello torna a San Benedetto dopo dieci anni. Il 27 e 28 gennaio due serate al Palariviera - Filippettafans : RT @zedlive: Rosario Fiorello torna in teatro. E lo fa nel suo inimitabile stile. Prevendite aperte dalle ore 15.00 del 28 dicembre 2021 n… - Filippettafans : RT @VivaTicket: Fiorello torna in teatro e lo fa nel suo inimitabile stile. In teatro, dopo cinque anni di assenza, con uno spettacolo coi… - Filippettafans : RT @webecodibergamo: FIORELLO torna a Bergamo! -